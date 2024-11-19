Президент Абхазии подал в отставку

16 ноября Аслан Бжания выдвинул условия протестующим и заявил, что готов покинуть пост. А позже он просил народ не поддаваться на провокации и сообщил, что не собирается уходить в отставку на фоне беспорядков. Также президент Абхазии пообещал вернуть ситуацию «в правовое русло».