У двух районов Башкирии изменятся границы

По его словам, в эти районах живут люди, имеющие право на получение участков земли на льготных условиях. Так, в Архангельском районе изменения затронут пересечение границы населенного пункта Устье-Бассы Тавакачевского сельсовета с административными границами сельских поселений Бакалдинский и Тавакачевский.