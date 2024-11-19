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У двух районов Башкирии изменятся границы

В Архангельском и Татышлинском районах Башкирии изменятся границы.

Источник: АиФ

Поправки в закон намерены внести депутаты Госсобрания. Такое решение вызвано необходимостью привести границы в соответствие с фактическим положением дел.

Как сообщили в башкирском парламенте, пересечение границ населенных пунктов с административными границами сельских поселений вывили во время кадастровых работ.

«Такие ситуации требуют немедленного исправления, поскольку противоречат федеральному и региональному законодательству. Границы земельных участков не могут пересекаться с другими административно-территориальными единицами», — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

По его словам, в эти районах живут люди, имеющие право на получение участков земли на льготных условиях. Так, в Архангельском районе изменения затронут пересечение границы населенного пункта Устье-Бассы Тавакачевского сельсовета с административными границами сельских поселений Бакалдинский и Тавакачевский.

В Татышлинском районе изменятся границы села Верхние Татышлы Верхнетатышлинского сельсовета с границами Верхнетатышлинского, Кальтяевского, Новотатышлинского и Буль-Кайпановского сельсоветов.