Самаркандцы отметили День принятия Государственного флага — фото

С раннего утра 18 ноября на площади Регистан в Самарканде было многолюдно. Студенты, спортсмены, военнослужащие, сотрудники организаций и местные жители спешили сюда, чтобы не только посмотреть, но и самим поучаствовать в праздничном шествии, посвященном 33-летию со Дня принятия Государственного флага Узбекистана.
Всем желающим представители городской администрации раздавали сувенирные флажки.
В приподнятом настроении на страже правопорядка стояли представители Управления по обеспечению безопасного туризма, они рассказывали иностранным гражданам о том, что олицетворяют цвета, звезды и полумесяц на флаге республики.
Завершилось шествие яркой музыкальной программой на площади Куксарай, у подножия 60-метрового флагштока.