Самаркандцы отметили День принятия Государственного флага — фото

С раннего утра 18 ноября на площади Регистан в Самарканде было многолюдно. Студенты, спортсмены, военнослужащие, сотрудники организаций и местные жители спешили сюда, чтобы не только посмотреть, но и самим поучаствовать в праздничном шествии, посвященном 33-летию со Дня принятия Государственного флага Узбекистана.