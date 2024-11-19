Сразу в двух больницах Волгоградской области сменили руководство

Изменения коснулись ГУЗ «Больница № 22» Волгограда, где главным врачом назначили Евгения Александровича Крайнова. Мужчина получил образование в медуниверситете Волгограда, там же окончил интернатуру по специальности «Хирургия» и «Травматология-ортопедия», а также аспирантуру по профилю «Хирургия». Кроме того, им была пройдена профессиональная переподготовка по организации здравоохранения и общественного здоровья.