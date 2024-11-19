Сразу в двух больницах Волгоградской области сменили руководство

Изменения коснулись ГУЗ «Больница № 22» Волгограда, где главным врачом назначили Евгения Александровича Крайнова. Мужчина получил образование в медуниверситете Волгограда, там же окончил интернатуру по специальности «Хирургия» и «Травматология-ортопедия», а также аспирантуру по профилю «Хирургия». Кроме того, им была пройдена профессиональная переподготовка по организации здравоохранения и общественного здоровья.
В 2010 году медработник начал профессиональную деятельность в качестве врача — травматолога-ортопеда, а до нынешнего назначения занимал должность главврача учреждения здравоохранения «Клиническая больница “РЖД-Медицина” города Волгограда».
В Ольховской центральной районной больнице место главного врача теперь занимает Анатолий Александрович Колусев, окончивший волгоградский медуниверситет и там же — интернатуру по специальности «Стоматология общей практики». Позже он прошел профессиональную переподготовку по программам «Стоматология детская» и «Стоматология ортопедическая», а на данный момент осваивает программу по организации здравоохранения и общественного здоровья.
В 2012 году специалист начал принимать пациентов, будучи детским врачом-стоматологом в ЦРБ Ольховского района.
Новым руководителям медучреждений предстоит повысить качество оказания медицинской помощи пациентам как амбулаторно, так и в условиях стационара, сообщает облздрав.