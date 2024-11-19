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Лукашенко поздравил президента Египта с 70-летием и пожелал мудрых решений

Лукашенко высказал надежду, что ситуация на Ближнем Востоке позволит президенту Египта приехать с официальным визитом в Минск.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси с 70-летием, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В поздравлении, в частности, говорится, что Египет под руководством Абдель Фаттаха аль-Сиси имеет сильный голос в своем регионе, способствует деэскалации напряженности и поиску мирных путей решения конфликтных ситуаций.

«Установление справедливого миропорядка, безопасность и стабильность имеют первостепенное значение и для Беларуси. Надеюсь, что ситуация на Ближнем Востоке скоро позволит Вам совершить официальный визит в Минск», — отметил Александр Лукашенко и подчеркнул, что хотел бы во время личной встречи обсудить не только большие совместные проекты Беларуси и Египта, но и наметить пути сотрудничества в новых сферах, а это мирный атом, строительство «умных городов».

Александр Лукашенко пожелал Абдель Фаттаху аль-Сиси доброго здоровья и мудрых решений на благо Египта.

Мы писали, что посол Беларуси Александр Рогожник заявил, что адекватный человек не может поддержать одобрение ударов вглубь России (здесь подробнее). А МИД назвал прискорбным, что многие в ЕС выбрали опасную и безнадежную логику санкций и конфронтации с Беларусью (подробности здесь).