Лукашенко поздравил президента Египта с 70-летием и пожелал мудрых решений

«Установление справедливого миропорядка, безопасность и стабильность имеют первостепенное значение и для Беларуси. Надеюсь, что ситуация на Ближнем Востоке скоро позволит Вам совершить официальный визит в Минск», — отметил Александр Лукашенко и подчеркнул, что хотел бы во время личной встречи обсудить не только большие совместные проекты Беларуси и Египта, но и наметить пути сотрудничества в новых сферах, а это мирный атом, строительство «умных городов».