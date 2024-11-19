Ночью над двумя областями РФ уничтожили 12 БПЛА. Военная операция, день 1000-й

08:33 Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что разрешение США использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России может изменить ход конфликта Москвы и Киева. Он утверждает, что «чем дольше будут длиться украинские атаки», тем быстрее закончится конфликт.

08:30 В ночь на 19 ноября несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области были повреждены, глава местной областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, в регионе произошло не менее 458 взрывов.

08:27 ❗️По данным ТАСС, потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили около 906,5 тысяч человек убитыми и ранеными.

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08:07 Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия в качестве жеста доброй воли не будет снимать санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, выдвинутого избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, пока под санкциями находится глава МИД РФ Сергей Лавров:

«У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями? Это может быть только обоюдный процесс».

08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью и один над Белгородской.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1000-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.