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Шавкат Мирзиёев наградил российских артистов

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О награждении представителей сферы культуры и искусства Российской Федерации».

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В соответствии с ним, орденом «Дустлик» награждены:

Безруков Сергей Витальевич — народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Московского драматического театра, актер театра и кино;

Лиепа Андрис Марисович — народный артист Российской Федерации, артист балета, режиссер.

Таким образом глава республики отметил их большие заслуги в развитии отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией, укреплении традиционных уз дружбы и взаимопонимания двух народов, достойный вклад, внесенный ярким и неповторимым талантом, плодотворной творческой деятельностью в кино и театре, в расширение сотрудничества в сферах культуры и искусства, сохранение и обогащение духовных ценностей.

Шавкат Мирзиеев