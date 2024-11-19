Шавкат Мирзиёев наградил российских артистов

Таким образом глава республики отметил их большие заслуги в развитии отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией, укреплении традиционных уз дружбы и взаимопонимания двух народов, достойный вклад, внесенный ярким и неповторимым талантом, плодотворной творческой деятельностью в кино и театре, в расширение сотрудничества в сферах культуры и искусства, сохранение и обогащение духовных ценностей.