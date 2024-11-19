Изменение часового пояса в Казахстане: в правительстве сделали заявление

«История формирования системы исчисления времени в Казахстане показывает, что опережающий прежний часовой пояс UTC+6 был впервые введен в 1930—1931 годах путем использования декретного, то есть “приказного” времени (“поясное время плюс один час”). Несмотря на то, что большая часть территорий фактически находится в 5-м часовом поясе. В целом, в советский период в Казахстане в приказном порядке восемь раз менялся естественный часовой пояс в интересах командно-плановой экономики. В итоге в Казахстане мы проживали в несоответствующих природному циклу часовых поясах».