Лукашенко убежден, что Беларуси надо сотрудничать с богатым Монако

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Князя Монако Альбера II с национальным праздником, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
По словам Александра Лукашенко, 2024 год показал важность активизации мирного многостороннего диалога в Европе и мире, укрепления отношений между странами в духе дружбы, равенства, уважения.
Глава Беларуси выразил убеждение, что Беларуси и Монако надо сосредоточиться на том, что их объединяет и наполнить конкретным содержанием двусторонние отношения во всех сферах жизни. Это касается и экономики, и культуры.
Александр Лукашенко пожелал Альберу II крепкого здоровья и осуществления всех планов, а народу княжества, всего здесь проживает около 36 тысяч человек, — счастливого будущего.
Кстати, Лукашенко поздравил президента Египта с 70-летием и пожелал мудрых решений (подробности здесь), а еще заявил, что Путин не предлагал Беларуси и России быть одним государством (здесь подробнее).