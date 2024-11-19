Сенатор от Ростовской области Рукавишникова решила сложить полномочия

Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на слова председателя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. Уточняется, что заявление будет рассмотрено в среду, 20 ноября.