Сенатор от Ростовской области Рукавишникова решила сложить полномочия

Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на слова председателя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. Уточняется, что заявление будет рассмотрено в среду, 20 ноября.
Ирина Рукавишникова занимает должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В верхней палате парламента она представляет Законодательное собрание Ростовской области.
Ранее мандат депутата донского парламента был передан бывшему губернатору Василию Голубеву.