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Сенатор от Ростовской области Рукавишникова решила сложить полномочия

Её заявление рассмотрят 20 ноября.

Источник: Законодательное собрание Ростовской области

Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на слова председателя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. Уточняется, что заявление будет рассмотрено в среду, 20 ноября.

Ирина Рукавишникова занимает должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В верхней палате парламента она представляет Законодательное собрание Ростовской области.

Ранее мандат депутата донского парламента был передан бывшему губернатору Василию Голубеву.