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В Белоруссии проведут учения силовиков в преддверии выборов

МИНСК, 19 ноя — РИА Новости. В Белоруссии 19—22 ноября пройдут учения по готовности к реагированию на возможные осложнения обстановки во время выборов, сообщает пресс-служба МВД республики в Telegram-канале.

Источник: Sputnik

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.

«С 19 по 22 ноября под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова на территории республики пройдут командно-штабные учения с участием субъектов государственной системы реагирования», — сообщает ведомство.

Отмечается, что мероприятия включают теоретическую и практическую части. Этапы тренировок запланированы в столице, областных и районных центрах.

«В ходе учений правоохранители продемонстрируют готовность к оперативному реагированию на возможные осложнения обстановки в стране во время электоральной кампании. Цель вводных задач — недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка», — сообщает МВД.

В пресс-службе отметили, что «в эти дни возможно передвижение спецтехники с перекрытием улиц, а также использование пиротехники. Просим граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы работаем ради вашей безопасности!».