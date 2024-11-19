В Белоруссии проведут учения силовиков в преддверии выборов

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.
«С 19 по 22 ноября под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова на территории республики пройдут командно-штабные учения с участием субъектов государственной системы реагирования», — сообщает ведомство.
Отмечается, что мероприятия включают теоретическую и практическую части. Этапы тренировок запланированы в столице, областных и районных центрах.
«В ходе учений правоохранители продемонстрируют готовность к оперативному реагированию на возможные осложнения обстановки в стране во время электоральной кампании. Цель вводных задач — недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка», — сообщает МВД.
В пресс-службе отметили, что «в эти дни возможно передвижение спецтехники с перекрытием улиц, а также использование пиротехники. Просим граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы работаем ради вашей безопасности!».