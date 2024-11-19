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Губернатор Самарской области поздравил с профессиональным праздником преподавателей вузов

В Самарской области тысячи человек работают в системе высшего образования.

Источник: соцсети

В России 19 ноября отмечается День преподавателя высшей школы. Праздник учрежден в честь дня рождения великого ученого Михаила Ломоносова. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников вузов региона с этим праздником и поблагодарил их за работу, за вклад в развитие науки и высшего образования.

— Самарская область является регионом с высокой концентрацией научно-образовательного потенциала, — отметил глава региона.

В Самарской области работают 23 вуза, в которых работают тысячи человек. Вячеслав Федорищев отметил, что научные знания и университеты имеют огромное значение для технологического развития и суверенитета страны, для укрепления ее экономической и оборонной мощи. Самарские вузы участвуют в федеральных проектах, развивают научно-педагогические школы, занимают высокие позиции в различных рейтингах.

В Самаре идет работа над созданием межвузовского кампуса, повышением эффективности работы центра «Инженерия будущего».

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