Губернатор Самарской области поздравил с профессиональным праздником преподавателей вузов

В Самарской области работают 23 вуза, в которых работают тысячи человек. Вячеслав Федорищев отметил, что научные знания и университеты имеют огромное значение для технологического развития и суверенитета страны, для укрепления ее экономической и оборонной мощи. Самарские вузы участвуют в федеральных проектах, развивают научно-педагогические школы, занимают высокие позиции в различных рейтингах.