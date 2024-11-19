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Макрон пожал руку Лаврову в Бразилии

Президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе министерства иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите «Большая двадцатка» (G-20), который проходит в бразильском Рио-де-Жанейро.

Источник: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Об этом сообщает Bloomberg.

«Макрон разыскал главу Лаврова и пожал ему руку на саммите G-20», — отметило агентство.

Накануне лидеры стран — участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию. В ней сказано, что представители государств встретились для ответа на главные глобальные вызовы и кризисы и продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18—19 ноября.

В G20 («Группу двадцати») входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз. На саммите G20 в Бразилии Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

G20
Макрон Эмманюэль
Лавров Сергей