«Сотрудники нашего холдинга прикладывают максимум усилий для обеспечения наших воинов высокоточным оружием. Накануне Дня ракетных войск и артиллерии холдинг “Высокоточные комплексы” госкорпорации “Ростех” в рамках государственного оборонного заказа поставил партию ракет для ОТРК “Искандер-М” и партию управляемых артиллерийских снарядов “Краснополь-М2”, — говорится в сообщении холдинга.
«Высокоточные комплексы» поставили ракеты для «Искандер-М» и снаряды «Краснополь-М2»
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии поставил в войска партию ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и управляемых боеприпасов «Краснополь». Об это сообщили в холдинге.