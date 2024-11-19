«Высокоточные комплексы» поставили ракеты для «Искандер-М» и снаряды «Краснополь-М2»

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии поставил в войска партию ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и управляемых боеприпасов «Краснополь». Об это сообщили в холдинге.