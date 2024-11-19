Политолог: Россия поразит объекты ВС США в ответ на атаку ATACMS

Эксперт считает, что Россия не должна оставлять без ответа удары дальнобойными ракетами ATACMS по своей территории. Светлов привел в пример конфликт между Израилем и Ираном. После первой израильской атаки Тегеран ответил и получил более сильный удар. После второй атаки Иран уже не решился сделать взаимный ход, опасаясь последствий.