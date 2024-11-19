Политолог: Россия поразит объекты ВС США в ответ на атаку ATACMS

Западные СМИ накануне опубликовали информацию о том, что действующий глава США Джо Байден дал разрешение Киеву бить дальнобойными ракетами по территории России. Одобрение на использование оружия американского производства лидер Соединенных Штатов оправдал якобы присутствием в Курской области военнослужащих КНДР.
«Надеюсь, что наши ответные удары по американской военной инфраструктуре не заставят себя долго ждать. Но это очень непростое решение, которое будет принимать президент России», — цитирует Светлова «Инфо 24».
Эксперт считает, что Россия не должна оставлять без ответа удары дальнобойными ракетами ATACMS по своей территории. Светлов привел в пример конфликт между Израилем и Ираном. После первой израильской атаки Тегеран ответил и получил более сильный удар. После второй атаки Иран уже не решился сделать взаимный ход, опасаясь последствий.
Политолог предположил, что объектом для ответного удара в случае атаки американскими ракетами по территории России может стать спутниковая группировка Космических сил США.
«Россия может нанести удар по спутниковой группировке США, которая осуществляет наведение американских ракет. Но необходимо помнить, что американцы могут нанести ответный удар по нашей спутниковой группировке», — заявил Светлов. Эксперт подчеркнул, что ответные действия должны взвешиваться, но не реагировать на удары нельзя.
Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Киев заручился согласием властей США на использование американских ракет дальнего действия для ударов по России.
В Кремле прокомментировали эту информацию: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности.
Советник президента США по нацбезопасности не подтвердил, что США разрешили Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS.