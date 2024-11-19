Будущий помощник Трампа назвал решение по ударам вглубь РФ шагом к эскалации

«Это еще один шаг по пути эскалации. И никто не знает, к чему это приведет», — сказал он в эфире телеканала Fox News. По словам конгрессмена, ситуация на Украине начинает выходить из-под контроля, поскольку в ответ на якобы отправку военных КНДР для участия в СВО власти США снимают ограничения для ВСУ, а Южная Корея также «заявляет, что может вступить в войну». «Как мы можем усадить обе стороны за стол переговоров, чтобы закончить эту войну?», — задался вопросом Уолтц.