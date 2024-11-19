Будущий помощник Трампа назвал решение по ударам вглубь РФ шагом к эскалации

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Разрешение президента США Джо Байдена наносить удары дальнобойным оружием с подконтрольной Украине территории вглубь РФ станет еще одним шагом к эскалации, последствия которого для мира будут неизвестны. С такой оценкой действий главы американской администрации выступил член Палаты представителей США (республиканец от Флориды), будущий помощник по национальной безопасности избранного президента страны Дональда Трампа Майк Уолтц.
«Это еще один шаг по пути эскалации. И никто не знает, к чему это приведет», — сказал он в эфире телеканала Fox News. По словам конгрессмена, ситуация на Украине начинает выходить из-под контроля, поскольку в ответ на якобы отправку военных КНДР для участия в СВО власти США снимают ограничения для ВСУ, а Южная Корея также «заявляет, что может вступить в войну». «Как мы можем усадить обе стороны за стол переговоров, чтобы закончить эту войну?», — задался вопросом Уолтц.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. В свою очередь источники газеты Le Figaro утверждают, что Франция и Великобритания разрешили удары тактическими ракетами SCALP и Storm Shadow. Позже газета удалила это утверждение из статьи на своем сайте без объяснения причин. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не менял позицию по ударам вглубь РФ: такая возможность изучается.
В кабмине ФРГ сообщили, что США проинформировали Берлин о решении санкционировать удары вглубь РФ. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что власти США сняли ограничения на удары своими ракетами на расстояние до 300 км вглубь территории РФ. Он отметил, что это обсуждалось на встрече руководителей МИД стран сообщества, однако те не приняли общего решения об отмене ограничений, каждая страна будет решать сама.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что позиция Москвы насчет ударов американскими ракетами вглубь российской территории была четко и недвусмысленно сформулирована президентом России Владимиром Путиным в сентябре. По его словам, это решение означает «качественно новый виток» в напряженности.