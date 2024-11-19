Метели не сдадимся! Уборка снега в Екатеринбурге на особом контроле у мэра

На контроле у мэра.
На сегодняшний день в распоряжении семи городских дорожно-эксплуатационных управлений находится 400 машин, приспособленных к уборке в зимнее время.
В период снегопадов службы благоустройства выдают технические задания работникам с учётом погодных условий. Особое внимание уделяется уборке тротуаров, остановок общественного транспорта и подходов к зебрам.
«Технология уборки выбирается в зависимости от того, с каким объёмом осадков столкнулся город. Если снега мало, на борьбу с ним выходят комбинированные дорожные машины с крутящимися щётками. Они сметают снег к обочинам. Затем осадки грейдером перебрасывают за бортовой камень. При необходимости после прометания на очищенную улицу выходит техника, обрабатывающая покрытие противогололёдными материалами. На тротуарах снег сметается с пешеходной зоны: иногда к поребрику, а иногда — в отвал вдоль дороги. Затем тротуар посыпают фракционированным песком с малым содержанием пыли — это позволяет избежать скользкости», — рассказала председатель Комитета благоустройства Администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.
В случае, когда снега много, в работу вступают машины с отвалами. Они сгребают выпавшие осадки к обочине и формируют длинный сугроб. Затем лаповый погрузчик или шнекоротор перебрасывает его в самосвалы — они доставят снег на специальный полигон. Во время сильных снегопадов коммунальщики проводят «патрульную» обработку дорог ПГМ. Она нужна, чтобы толстый слой осадков не превратился в неровную скользкую наледь.
Тамара Благодаткова подчеркнула, что такое возможно в случае, если большое количество снега не было вовремя обработано и убрано. Это случается, когда осадки особенно сильны. Снег слипается и превращается в монолитную корку, которую уже невозможно растопить химреагентами. Специалисты ДЭУ просто срезают наледь машинами или отбивают ломами (на тротуарах).
Так, например, 12−13 ноября, во время обильных снегопадов, с улиц и дорог уральской столицы было вывезено более трёх тысяч тонн снега. Для обработки от наледи использованы 224 тонны противогололёдных материалов и песка. К уборке были привлечены 325 единиц спецтехники (комбинированных дорожных машин, тракторов, снегопогрузчиков, фронтальных погрузчиков, самосвалов, грейдеров и других) и 413 дорожных рабочих.
Глава города Алексей Орлов поручил главам администраций районов, комитету благоустройства при организации зимнего содержания улично-дорожной сети и объектов зелёного хозяйства строго соблюдать все технические регламенты.
«Ответственные за содержание городских территорий обязаны очищать дороги от снега и устранять наледь в предусмотренный регламентом срок после окончания снегопада. В предстоящую зиму контролю правильного вывоза снега будет уделено повышенное внимание», — резюмировал градоначальник.
Ещё одну меру для повышения качества уборки улиц реализует Госавтоинспекция. Сотрудники ГАИ усилили работу по эвакуации припаркованных в запрещённых местах автомобилей, мешающих прохождению спецтехники и уборке улиц.
Город наготове.
К началу снежного сезона для борьбы с гололёдом на дорогах и тротуарах город закупил более восьми тысяч тонн противогололёдных материалов и более шести тысяч тонн фракционированного песка. Закуплено около 110 тонн холодной асфальтобетонной смеси для проведения аварийно-восстановительных работ при отрицательных температурах.
Тамара Благодаткова также отметила, что Екатеринбург подготовился и к сокращению светового дня в зимний период. Специалисты МБУ «Горсвет» заменили более 3,3 тысячи ламп в светильниках уличных фонарей, 80 опор и кабель протяжённостью почти два километра.
Кроме того, МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» очистило наиболее низкие места улично-дорожной сетидля обеспечения сброса воды — на случай зимних аварий на подающих трубопроводах.