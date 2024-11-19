Метели не сдадимся! Уборка снега в Екатеринбурге на особом контроле у мэра

«Технология уборки выбирается в зависимости от того, с каким объёмом осадков столкнулся город. Если снега мало, на борьбу с ним выходят комбинированные дорожные машины с крутящимися щётками. Они сметают снег к обочинам. Затем осадки грейдером перебрасывают за бортовой камень. При необходимости после прометания на очищенную улицу выходит техника, обрабатывающая покрытие противогололёдными материалами. На тротуарах снег сметается с пешеходной зоны: иногда к поребрику, а иногда — в отвал вдоль дороги. Затем тротуар посыпают фракционированным песком с малым содержанием пыли — это позволяет избежать скользкости», — рассказала председатель Комитета благоустройства Администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.