FT: Запад в декларации G20 отказался от жестких формулировок по Украине

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Несколько европейских делегаций настаивали на жестких формулировках в отношении России в связи с украинским конфликтом в итоговом коммюнике саммита Группы двадцати (G20) в Бразилии, однако позже отказались от этих требований из-за опасений, что их позиция могла сорвать принятие совместного заявления. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.