Польша окажет поддержку Молдове в области энергоэффективности зданий

Парликов на церемонии подписания подчеркнул, что меморандум будет способствовать привлечению новых инвестиций в строительный сектор республики и окажет влияние на экономическое развитие всей страны.
«Системы центрального отопления в Молдове с точки зрения технических параметров являются одними из самых эффективных. Но на потребительском уровне это не ощущается, поскольку системы теплораспределения внутри домов еще не модернизированы, а у самих домов низкая энергоэффективность».
Он также сообщил, что для модернизации и инвестиций в энергоэффективность жилых домов только в Кишиневе при поддержке партнеров по развитию было выделено финансирование в размере более 300 миллионов евро.
Подписанный меморандум предусматривает несколько конкретных областей сотрудничества, в том числе обмен знаниями и передовым опытом в области энергоэффективности зданий между Польшей и Молдовой, законодательные решения и бизнес-модели, изучение возможностей финансирования проектов энергоэффективности, организацию семинаров и обучение на курсах, а также поддержку внедрения IТ-инструментов.