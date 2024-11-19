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Польша окажет поддержку Молдове в области энергоэффективности зданий

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Молдова будет сотрудничать с Польшей в сфере энергоэффективности. Соответствующий меморандум был подписан в Кишиневе главой Министерства энергетики Молдовы Виктором Парликовым и министром развития и технологий Польши Кшиштофом Пашиком.

Источник: Sputnik

Парликов на церемонии подписания подчеркнул, что меморандум будет способствовать привлечению новых инвестиций в строительный сектор республики и окажет влияние на экономическое развитие всей страны.

«Системы центрального отопления в Молдове с точки зрения технических параметров являются одними из самых эффективных. Но на потребительском уровне это не ощущается, поскольку системы теплораспределения внутри домов еще не модернизированы, а у самих домов низкая энергоэффективность».

отметил министр.

Он также сообщил, что для модернизации и инвестиций в энергоэффективность жилых домов только в Кишиневе при поддержке партнеров по развитию было выделено финансирование в размере более 300 миллионов евро.

Подписанный меморандум предусматривает несколько конкретных областей сотрудничества, в том числе обмен знаниями и передовым опытом в области энергоэффективности зданий между Польшей и Молдовой, законодательные решения и бизнес-модели, изучение возможностей финансирования проектов энергоэффективности, организацию семинаров и обучение на курсах, а также поддержку внедрения IТ-инструментов.

энергетика
экономика