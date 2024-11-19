На чиновников девяти поселений Кубани завели дело

В ходе проверки выявили, что сотрудники органов местного самоуправления не разместили в ГИС ЖКХ информацию о многоквартирных жилых домах, находящихся на территории поселения, в сроки, установленные законодательством. Эти сведения включают данные о внутридомовых системах отопления, инженерных системах холодного и горячего водоснабжения, сведениях о приватизации жилых помещений.