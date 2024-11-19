На чиновников девяти поселений Кубани завели дело

Должностные лица администраций девяти сельских поселений Темрюкского района Кубани привлечены к административной ответственности. Они не размещали сведений в государственной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Об этом сообщает ИА KrasndarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
В ходе проверки выявили, что сотрудники органов местного самоуправления не разместили в ГИС ЖКХ информацию о многоквартирных жилых домах, находящихся на территории поселения, в сроки, установленные законодательством. Эти сведения включают данные о внутридомовых системах отопления, инженерных системах холодного и горячего водоснабжения, сведениях о приватизации жилых помещений.
Не предоставление этих данных ограничивает права граждан на своевременное получение и использование достоверной информации.
В связи с вышеизложенным прокуратура Темрюкского района возбудила дела в отношении должностных лиц администраций сельских поселений Таманского, Вышестеблиевского, Новотаманского, Сенного, Ахтанизовского, Запорожского, Фонталовского, Голубицкого и Старотитаровского района.
В результате рассмотрения дел виновные должностные лица были привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. На данный момент все нарушения устранены.