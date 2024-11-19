Андрей Бочаров возложил цветы к «Соединению фронтов» под Волгоградом

Позже глава региона вместе с бойцами СВО, ветеранами, общественниками и представителями молодёжных движений принял участие в памятной церемонии у стелы «Город воинской славы». Собравшиеся также возложили к монументу венки и цветы. По площади торжественным маршем под звуки военного оркестра прошла рота Почетного караула.