Президент Казахстана поздравил князя Монако

По информации Акорды, в своей поздравительной телеграмме президент Казахстана подчеркнул неустанные усилия Монако по продвижению идей устойчивого развития, защиты окружающей среды и обеспечения всеобщего безопасного будущего.
«Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и сотрудничества, будут и впредь последовательно укрепляться во благо народов наших стран».
Глава государства пожелал князю Альберу II и народу Монако процветания и благополучия.