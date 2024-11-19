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Президент Казахстана поздравил князя Монако

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 19 ноября 2024 года поздравил князя Монако Альбера II с Национальным днем, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

По информации Акорды, в своей поздравительной телеграмме президент Казахстана подчеркнул неустанные усилия Монако по продвижению идей устойчивого развития, защиты окружающей среды и обеспечения всеобщего безопасного будущего.

«Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и сотрудничества, будут и впредь последовательно укрепляться во благо народов наших стран».

сказано в сообщении.

Глава государства пожелал князю Альберу II и народу Монако процветания и благополучия.