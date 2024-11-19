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На заседании гордумы Челябинска выбрали нового мэра. Им стал…

Алексей Лошкин назначен новым мэром Челябинска.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске на заседании гордумы Челябинска выбрали нового мэра. Им стал Алексей Лошкин. Никакой интриги в этот раз не было, победивший кандидат уже несколько недель трудится в статусе врио главы города, раздает поручения и строит планы. Сегодня, 19 ноября, депутаты выбрали его мэром.

Вы не поверите, но выбрали Алексея Лошкина не единогласно. «За» проголосовали 30 депутатов, двое — «против».

Выбирали из оставшихся пяти кандидатов. Все они выступили с программой и рассказали, каким видят развитие Челябинска. Лошкин заявил об улучшении общественного транспорта, а еще пообещал поднять зарплату горожан на 13%.

После победы Алексей Лошкин выступил с небольшой речью:

— Благодарю за участие, за поддержку, много идей и предложений услышал от коллег, записывал за каждым. Предложения интересные, проанализирую и использую в работе. Приглашу для разъяснений.

На посту мэра города Алексей Лошкин пробудет до 2029 года. Напомним, ранее он возглавлял Контрольно-счетную палату региона. КП-Челябинск собрала биографию нового мэра: что еще известно об Алексее Лошкине — читайте в нашем материале.