В Челябинске на заседании гордумы Челябинска выбрали нового мэра. Им стал Алексей Лошкин. Никакой интриги в этот раз не было, победивший кандидат уже несколько недель трудится в статусе врио главы города, раздает поручения и строит планы. Сегодня, 19 ноября, депутаты выбрали его мэром.