Глава Новороссийска на объезде Восточного района посетил социально значимые учреждения города-героя

Об этом он сообщил в социальных сетях.
В Городской поликлинике № 2 обслуживается более 20 тысяч новороссийцев. Ежедневно около 350 жителей Новороссийска обращаются сюда за медицинской помощью. Для поддержания качества оказываемых услуг требуется приобрести многофункциональный комплекс, образующий рабочее место оториноларинголога.
Гимназия № 7 имени Героя Великой Отечественной войны В. И. Грезина, основанная в 1906 году, — старейшее образовательное учреждение города-героя. Необходимо обустройство спортивной площадки, отвечающей всем современным требованиям. На данный момент ведется подготовка соответствующей документации.
В детском саду № 25 реализуется множество конкурсов и проектов, направленных на всестороннее развитие малышей. Время пребывания детей в учреждении должно быть не только развивающим, но и безопасным. Запланировано благоустройство прилегающей территории.