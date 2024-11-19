Текслер создал в Челябинской области ещё два новых ведомства

Управление ветеринарии образуют из управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челябинской области, к нему перейдут соответствующие полномочия. А главное управление координации развития туризма войдёт в структуру исполнительных органов. До этого оно являлось подразделением аппарата губернатора и правительства региона.