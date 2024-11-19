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Текслер создал в Челябинской области ещё два новых ведомства

В Челябинской области появятся два новых главных управления — по координации развития туризма и по ветеринарии. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер во вторник, 19 ноября.

Источник: Pchela.News

Управление ветеринарии образуют из управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челябинской области, к нему перейдут соответствующие полномочия. А главное управление координации развития туризма войдёт в структуру исполнительных органов. До этого оно являлось подразделением аппарата губернатора и правительства региона.

— Документами предписывается проведение необходимых организационно-штатных мероприятий для формирования ведомств.

сообщили в пресс-службе правительства.

В начале ноября Алексей Текслер назначил руководителей четырёх новых министерств.

туризм и отдых
экономика