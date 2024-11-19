СМИ: В Китае пытаются наладить диалог с администрацией Трампа

«Посол Китая в США пытается наладить отношения с потенциальными чиновниками администрации Трампа… за последние месяцы Се Фэн встретился с десятками бывших американских чиновников и специалистов по Китаю», — пишет газета.
Бывший эксперт ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер заявил газете, что, по его данным, влиятельным представителям правящей партии КНР, которые посещали Вашингтон в последние месяцы, не удавалось добиться встреч с чиновниками грядущей администрации Трампа.
Другой аналитик американской разведки заявил изданию, что приоритетом Китая в диалоге с администрацией Трампа выступает экономическая политика, в частности вопрос о возможном введении Трампом высоких пошлин на импортируемую в США продукцию из КНР.
Источник со связями в правительстве КНР рассказал газете, что КНР хочет достичь определенной договоренности с администрацией Трампа, однако проблема в том, что цели Трампа в отношении Китая остается для них неясными. Источник признал, что ожидания властей Китая невысоки.
Дональд Трамп, еще будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявил, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала «торговая война» с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.