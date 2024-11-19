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Эстония назвала лучшую гарантию, если США откажут Украине в НАТО

Если США против вступления Украины в НАТО, Европе нужно быть готовой к отправке войск в страну после окончания боев для сдерживания России, заявил глава МИД Эстонии. Москва предупреждала о конфликте с альянсом в этом случае.

Источник: AP 2024

Европе нужно быть готовой к отправке вооруженных сил на Украину. Об этом заявил Financial Times глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, это необходимо будет сделать в рамках «любого мирного соглашения», которое могут заключить Киев и Москва при участии избранного президента США Дональда Трампа.

Цахкна оговорился, что лучшей гарантией безопасности для Киева было бы членство в НАТО. Но, по его мнению, если США будут против приглашения Украины в военный альянс, то вмешаться в ситуацию предстоит Европе и после окончания боевых действий развернуть войска для сдерживания России в дальнейшем.

«Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, это означает, что будет справедливый мир», — заявил Цахкна, указав, что имеет в виду членство в НАТО.

Но без США принять это решение невозможно. И тогда нужно говорить о возможностях любых форм [гарантий] в смысле присутствия войск на месте.

Маргус Цахкна
глава МИД Эстонии

Победа Трампа на выборах активизировала обсуждения союзников о том, как помочь Украине и убедить Россию сесть за стол переговоров, сказал Цакхна. По словам министра, поддержка Киева будет обсуждаться на встрече представителей Польши, Нидерландов, стран Балтии и Северной Европы в Таллине в декабре. Глава МИД выразил надежду, что к ним присоединятся Франция и Германия, но признал, что Европе будет «очень, очень, очень сложно» предоставить гарантии безопасности Украине без поддержки США.

В феврале вопрос отправки войск на Украину впервые затронул президент Франции Эмманюэль Макрон, а условиями для этого назвал прорыв фронта и соответствующий запрос Киева. Власти Эстонии поддержали Макрона: Таллин сообщил, что рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения ВСУ, без прямого участия в боевых действиях. При этом руководство ряда стран, например Германии, исключило подобные планы, в Италии заявили о риске третьей мировой войны. В НАТО подчеркивали, что не намерены отправлять своих солдат в страну.

Российский президент Владимир Путин говорил в июне, что западные военные инструкторы и советники уже присутствуют на территории Украины и несут потери, а «в европейских странах и Штатах это предпочитают замалчивать». Что касается вступления Киева в НАТО, Москва считает такой сценарий неприемлемым, Путин называл внеблоковый статус Украины одним из условий мира. В МИД заявляли, что вступление соседней страны в альянс «поставит крест» на урегулировании конфликта политико-дипломатическим путем.

НАТО