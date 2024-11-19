Эстония назвала лучшую гарантию, если США откажут Украине в НАТО

Победа Трампа на выборах активизировала обсуждения союзников о том, как помочь Украине и убедить Россию сесть за стол переговоров, сказал Цакхна. По словам министра, поддержка Киева будет обсуждаться на встрече представителей Польши, Нидерландов, стран Балтии и Северной Европы в Таллине в декабре. Глава МИД выразил надежду, что к ним присоединятся Франция и Германия, но признал, что Европе будет «очень, очень, очень сложно» предоставить гарантии безопасности Украине без поддержки США.