При разгоне протестующих в Тбилиси задержали 16 человек

«На митинге на пересечении проспектов Чавчавадзе и Варазисхеви в административном порядке были задержаны 16 человек, трое из них освобождены под подписку», — говорится в заявлении.
Ситуация в Тбилиси после того, как спецназ разогнал митингующих у здания госуниверситета, спокойная; люди не покидают центр города, но и стычек с полицией нет, передавал утром корреспондент РИА Новости.
Оппозиционеры парализовали территорию перед Тбилисским государственным университетом в воскресенье вечером. Они разжигали огонь, пели песни, играли в игры. Горожане приносили на место еду и горячие напитки.
ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.
Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.
Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.