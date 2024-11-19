Лукашенко сегодня проведет заседание Президиума ВНС

«В повестке четыре вопроса. И они касаются местных органов власти, судей Конституционного суда, регламента ВНС и взаимодействия Президиума с делегатами», — говорится в сообщении.
Перед началом заседания президиума белорусский лидер сказал, что его беспокоит один вопрос, связанный с Всебелорусским народным собранием.
«Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать. Не должно довлеть над другими органами власти».
При этом он особо подчеркнул, что еще один вопрос сегодня заседании будет обсуждаться за закрытыми дверьми.
Всебелорусское народное собрание приобрело конституционный статус по итогам референдума, который состоялся 27 февраля 2024 года.
В новом статусе первое заседание ВНС прошло в апреле текущего года. Тогда же его председателем был избран Александр Лукашенко и определен состав президиума.
В настоящее время президиум является постоянным действующим органом. Всего в его состав могут входить 15 членов.
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