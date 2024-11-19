Губдума примет участие во Всероссийском дне правовой помощи детям

20 ноября Самарская Губернская Дума примет участие во Всероссийском дне правовой помощи детям.
В Самарской области в этот день на площадках органов публичной власти и профильных организаций запланировано провести более двухсот различных мероприятий по оказанию правовой помощи детям. Это консультации и онлайн-встречи, приемы должностными лицами и «круглые столы», семинары и «горячие линии».
Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников отметил: «Всероссийский день правовой помощи детям проводится в России уже в двенадцатый раз. Напомню, что Самарская область была в числе первых российских регионов, где ещё до принятия федерального закона начала формироваться система оказания бесплатной юридической помощи. Сейчас в регионе создана целая сеть подразделений Государственного юридического бюро, которая позволяет обеспечить равную доступность оказания правовой помощи и регулируется областным законом. Во Всероссийский день правовой помощи детям к этой работе присоединяются образовательные учреждения и социальная защита, различные ведомства».
20 ноября в Самарской Губернской Думе будет организована «горячая линия». По телефону (846) 242−25−85 родители, опекуны, попечители смогут получить бесплатную юридическую консультацию специалистов Главного управления правового обеспечения аппарата Думы регионального парламента по вопросам прав детей, юридических аспектов опеки, алиментных обязательств и другим правовым вопросам детско-родительских отношений. «Горячая линия» будет работать с 9.00 до 17.30 часов.