Губдума примет участие во Всероссийском дне правовой помощи детям

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников отметил: «Всероссийский день правовой помощи детям проводится в России уже в двенадцатый раз. Напомню, что Самарская область была в числе первых российских регионов, где ещё до принятия федерального закона начала формироваться система оказания бесплатной юридической помощи. Сейчас в регионе создана целая сеть подразделений Государственного юридического бюро, которая позволяет обеспечить равную доступность оказания правовой помощи и регулируется областным законом. Во Всероссийский день правовой помощи детям к этой работе присоединяются образовательные учреждения и социальная защита, различные ведомства».