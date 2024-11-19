Протестующие в Сухуме покинули правительственный комплекс

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подписал решение о своей отставке, отдельным пунктом потребовав от оппозиции покинуть территорию правительственного комплекса, в противном случае он обещал свое решение отозвать.
На территории правительственного комплекса утром вторника нет протестующих как в самом здании, так и рядом с ним.
Забор, демонтированный протестующими, спилили и положили его части на территории правительственного комплекса.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.