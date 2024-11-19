В Балтийском море повреждены два кабеля связи. Что известно

17 ноября обрыв зафиксировали на подводном кабеле между Литвой и Швецией. О повреждении на линии связи сообщил директор по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс. Он добавил, что подводный кабель давно используется и ранее в его работе наблюдали неисправности. Случаев диверсии не было.
«Эти неудачи обычно связаны с… судоходством, когда где-то на мелководье, недалеко от берега, какое-то судно, которое неправильно бросило якорь, могло… порвать его», — цитирует Андрюса Шемешкявичюса «Коммерсант».
Обрыв линии связи между Швецией и Литвой сократил на треть пропускную способность интернета в республике. Связь восстановили с помощью обходных линий.
18 ноября стало известно о втором случае неисправности — финская компания Cinia заявила о разрыве линии C-Lion1 между Финляндией и Германией. Кабель проходит рядом с газопроводами «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Телекоммуникационная линия была введена в эксплуатацию в 2016 году, она соединяет Финляндию и Центральную Европу. Длина кабеля составляет около 1,2 км.
Оператор уточнил, что причины разрыва пока не установлены. Восстановлением линии занимаются специалисты, к месту аварии вышло ремонтное судно.
«Точное время ремонта пока неизвестно, но обычно для морских кабелей оно составляет 5−15 дней», — сообщил гендиректор Cinia Ари-Юсси Кнаапила финскому таблоиду Ilta-Sanomat.
В агентстве по транспорту и связи Traficom заявили финской телерадиокомпании Yle, что на обычных пользователях повреждение подводного кабеля не отразится, так как у телекоммуникационных соединений есть разные маршруты.
Как сообщает Associated Press, служба безопасности и разведки Финляндии пока не делала заявлений о причинах разрыва линии связи. Там добавили, что ежегодно в мире происходит около 200 обрывов подводных кабелей.
Директор по технологиям Telia Андрюс Шемешкявичюс из Литвы, комментируя второй инцидент, обратил внимание, что оба поврежденных кабеля пересекаются на участке площадью 10 кв. метров. Он предположил, что причина дефекта может быть серьезнее, чем сброс якоря.
К расследованию о причинах обрыва двух кабелей в Балтийском море присоединились власти Швеции. Об этом заявил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин. В шведских вооруженных силах также следят за информацией.