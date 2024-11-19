В Балтийском море повреждены два кабеля связи. Что известно

17 ноября обрыв зафиксировали на подводном кабеле между Литвой и Швецией. О повреждении на линии связи сообщил директор по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс. Он добавил, что подводный кабель давно используется и ранее в его работе наблюдали неисправности. Случаев диверсии не было.