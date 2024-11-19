Лукашенко: ВНС никому не должно мешать работать, не должно довлеть над другими органами власти

«Я должен сказать то, что меня очень беспокоит в части Всебелорусского народного собрания. Я решил провести сегодня заседание Президиума в широком составе, поскольку нам надо решить главный вопрос (может, даже не решить, он решен в Конституции): мы все должны понимать, что ВНС никому не должно мешать работать. ВНС не должно довлеть над другими органами власти, ибо мы создадим сами себе проблемы», — подчеркнул Александр Лукашенко. Он отметил, что пока в должности Председателя ВНС и Президента находится один человек, этого, естественно, не произойдет. «Но потом мы можем создать себе большие проблемы», — предостерег глава государства.