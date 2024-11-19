Лукашенко: ВНС никому не должно мешать работать, не должно довлеть над другими органами власти

Глава государства в начале мероприятия отметил, что нынешнее заседание Президиума первое, и поэтому в самом начале обозначил ключевые приоритеты в работе ВНС — высшего конституционного представительного органа народовластия.
«Я должен сказать то, что меня очень беспокоит в части Всебелорусского народного собрания. Я решил провести сегодня заседание Президиума в широком составе, поскольку нам надо решить главный вопрос (может, даже не решить, он решен в Конституции): мы все должны понимать, что ВНС никому не должно мешать работать. ВНС не должно довлеть над другими органами власти, ибо мы создадим сами себе проблемы», — подчеркнул Александр Лукашенко. Он отметил, что пока в должности Председателя ВНС и Президента находится один человек, этого, естественно, не произойдет. «Но потом мы можем создать себе большие проблемы», — предостерег глава государства.
Президент пояснил, что все предложения, касающиеся отдельных аспектов деятельности ВНС (например, о структуре Президиума ВНС, о взаимодействии Председателя ВНС, Президиума с делегатами), которые в течение полугода вносились на его рассмотрение, он решил вынести на обсуждение.
«Я не стал решения принимать, не посоветовавшись с вами. Думаю, вы выскажете свое мнение. Но главное я сказал. Мы (я имею в виду ВНС и Президиум) ни в коем случае никому не мешаем из органов власти и не давим их. Каждый занимается своим делом. Это уже десятилетиями у нас устаканилось, все это понимают. А считать, что наш высший представительный орган, ВНС, (находится. — Прим. БЕЛТА) сверху и имеет право делать все в стране, — с таким подходом жить нельзя», — заявил белорусский лидер.
«Еще раз повторяю: никакого дублирования, никакого давления. ВНС должно занять свое место», — подчеркнул белорусский лидер.
При этом глава государства обратил внимание, что в целом место и роль ВНС определены Конституцией. «Но это общие положения, общие требования, общие функциональные обязанности ВНС, а вот в деталях, в конкретике у нас бывает наоборот», — заметил Президент и пояснил на примере касается вопросов национальной безопасности. «Если определено, что ВНС принимает решения в плане национальной безопасности (война и мир и прочее), — это только полномочия ВНС. Президент вносит (если. — Прим. БЕЛТА), не дай бог, война или угроза войны, — собираем ВНС, вносим предложение, рассматриваем и переводим страну на военные рельсы, если вдруг завтра война (я беру крайний пример). На это полномочия — у Всебелорусского народного собрания», — обратил внимание Александр Лукашенко. Такой же подход, по его словам, касается и кадровых решений, которые находятся в компетенции ВНС.
Вместе с тем глава государства предупредил, чтобы на уровне Президиума ВНС рассматривались исключительно важные вопросы. «Это не значит, что мы завтра будем собирать, как пленумы ЦК, по четыре раза в год заседания и будем там какие-то обсуждать вопросы, делать вид, что мы сильно работаем и озабочены каким-то вопросом. ВНС должно заниматься исключительно по Конституции своими вопросами. Из этого должна исходить и структура, и взаимоотношения Президиума, Председателя Президиума с делегатами Всебелорусского народного собрания», — сказал Александр Лукашенко.
По его словам, заседания Президиума ВНС целесообразно проводить два-три раза в год. «Частить или мельчить мы не будем. По накоплению вопросов мы будем проводить», — пояснил глава государства.
В повестку нынешнего заседания Президиума ВНС включены вопросы взаимодействия с делегатами в период между заседаниями ВНС, которые должны найти отражение в постоянном регламенте ВНС (сейчас действует временный регламент), необходимость повышения статуса председателей районных исполнительных комитетов в целях усиления их роли в развитии регионов (готовится проект соответствующего указа), а также вопрос о численности судей Верховного Суда.
Касательно готовящегося проекта указа Президент пояснил: "Я специально его вынес, имея в виду, что здесь расширенное заседание: и губернаторы, и высшие должностные лица, имеющие отношение к формированию уровней власти (присутствуют. — Прим. БЕЛТА). Вынес предложение о председателях местных исполнительных органов — председателях райисполкомов (проект указа), чтобы вы могли высказать свое мнение, прежде чем этот указ будет подписан.
В ходе мероприятия Александр Лукашенко добавил еще один пункт в повестку дня: «И еще один вопрос, который я хотел бы обсудить за закрытыми дверями. Он не должен быть тайной, но мы его будем пока так обсуждать. Потом проинформируем журналистов и наше общество. Это вопросы безопасности. Особенно вот в этот период электоральный, да и вообще после выборов. Я вас проинформирую и внесу свои предложения».