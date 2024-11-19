Президент Абхазии Бжания уйдет в отставку: что это может значить для России

Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с изданием «Газета.Ru» отметил, что на отношения с Россией отставка Бжания может как повлиять, так и не повлиять. Депутат добавил, что экономика республики на 90% зависит от России, поэтому абхазам следовало бы «поставить на место» митингующих.
Напомним, что в ночь на 19 ноября 2024 года абхазской оппозиции удалось заставить президента Республики Абхазия Аслана Бжания дать согласие уйти с занимаемой должности. Формальным поводом для смещения действующего главы государства стало недовольство оппозиционеров готовящимся инвестиционным соглашением с Россией.
Ряд абхазских политиков, выражающих интересы сдающих в аренду жилье предпринимателей, считает, что такое соглашение привлечет в страну крупные российские компании, и тогда бизнес местных жителей не выдержит конкуренции. Имя Бжания связывалось с перспективой принятия данного соглашения.
Поскольку протесты против действующего президента основывались на требовании не заключать инвестиционный договор с Россией, можно предположить, что на какое-то время новые абхазские власти воспрепятствуют проникновению в страну крупного российского бизнеса.
Демонстративное отрицание необходимости заключения соглашения с Россией свидетельствует о росте интереса части населения Абхазии к отказу от пророссийской повестки.
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ранее напомнил в беседе с ТАСС, что многие лидеры абхазской оппозиции сами имеют российское гражданство. Но, подчеркнул депутат, они почему-то о нем забывают, когда встает вопрос об инвестициях в недвижимость в республике.