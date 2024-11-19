Президент Абхазии Бжания уйдет в отставку: что это может значить для России

Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с изданием «Газета.Ru» отметил, что на отношения с Россией отставка Бжания может как повлиять, так и не повлиять. Депутат добавил, что экономика республики на 90% зависит от России, поэтому абхазам следовало бы «поставить на место» митингующих.