Что известно о разгоне акции оппозиции в Тбилиси

ТАСС собрал основное о ситуации.
Акции протеста
Лидеры грузинской оппозиции с 4 ноября проводят акции протеста против результатов парламентских выборов.
17 ноября одна из них сначала проходила у здания высшего законодательного органа в Тбилиси.
Представители коалиции «За перемены», которые маршем шли к парламенту, решили остановиться на проспекте Чавчавадзе и перекрыть его маршрутками.
Позже там был устроен митинг. Его участники ночевали в нескольких десятках палаток, установленных прямо на проезжей части. Манифестанты возвели баррикады из мусорных баков и мешков со стройматериалами.
Правоохранители начали разгонять демонстрантов 19 ноября утром.
Участников акций протеста вытеснили с проспекта Чавчавадзе, где они два дня проводили митинг у здания Тбилисского государственного университета.
Позже манифестанты перебрались на проспект Меликишвили, после чего полицейские вновь применили силу.
Движение автомобилей по проспекту Чавчавадзе в Тбилиси возобновилось после того, как полиция разогнала участников акции протеста.
В МВД Грузии сообщили о задержании 16 человек. Троих из них отпустили под подписку.
Итоги выборов и недовольство оппозиции
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября.
Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов.
Барьер в 5% преодолели оппозиционные партии «Коалиция за перемены» (11,03% голосов, 19 мандатов), «Единство — Национальное движение» (10,17% голосов, 16 мандатов), «Сильная Грузия» (8,81% голосов, 14 мандатов) и «Гахария за Грузию» (7,78% голосов, 12 мандатов).
Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными.