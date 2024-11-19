Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ

Отмечается, что соответствующий документ опубликован. Базовый принцип доктрины заключается в том, что ядерное оружие (ЯО) — это крайняя мера для защиты суверенитета государства. При этом из-за возникновения новых военных угроз и рисков Российской Федерации потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.
В частности, расширена категория стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на Россию.
Кроме того, ядерный ответ от РФ возможен при критической угрозе ее суверенитету даже обычным оружием, при нападении на Беларусь как участника Союзного государства, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.
Документ устанавливает, что агрессия против РФ любого государства из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока. Решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ.