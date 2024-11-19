Президент Абхазии Аслан Бжания подписал заявление об отставке

Аслан Бжания родился в 1963 году в селе Тамыш Абхазской АССР в многодетной семье учителей. В 1980-м, окончив школу, поступил во Фрунзенский политехнический институт на специальность «инженер-строитель». Через два года перевелся в Московский автомобильно-дорожный институт, закончив его в 1985-м. В 1991 году также ~окончил Высшие курсы КГБ СССР~. В 1992—1993 годах во время грузино-абхазского конфликта служил в органах госбезопасности Абхазии. В 1999-м окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ и после увольнения в запас занимался предпринимательством в России, был советником по экономическим вопросам в посольстве Абхазии.