ЗакС Петербурга одобрил введение туристического налога с 2025 года

Бюджетно-финансовый комитет (БФК) Законодательного собрания Петербурга поддержал законопроект о введении туристического налога, который придет на смену курортного сбора 1 января 2025 года. Если в текущего году последний платили непосредственно гости города, то теперь туристическим налогом будут облагаться организации и предприниматели, оказывающие услуги по размещению туристов. То есть речь идет, например, о гостиницах, отелях, хостелах. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского дворца.
— Размер выплат планируется жестко привязать к стоимости проживания, но суточная ставка не может быть ниже 100 рублей. Губернатор Александр Беглов предлагает постепенно увеличивать ее от одного процента в 2025 году до трех процентов от стоимости номера без НДС в 2027 году. Причем в межсезонье выплаты должны сокращаться на половину, — пояснил спикер городского парламента Александр Бельский.
При этом установят дополнительные категории льготников, стоимость проживания которых не будет учитываться в налоговой базе. Председатель БФК Денис Четырбок рассказал, что в нее войдут жители Петербурга, малоимущие и многодетные семьи, а также члены семей погибших инвалидов войны и ветеранов боевых действий. Это поможет оградить от лишних затрат наименее обеспеченных горожан и гостей Северной столицы.
Бельский подчеркнул, что введение курортного сбора не оказало существенного влияния на интенсивность туристического потока в Петербурге. Ежегодно число путешественников увеличивается в среднем на 10 процентов. То есть к концу 2024 года город на Неве примет более 10 миллионов гостей.
Напомним, к середине ноября текущего года курортный сбор принес в бюджет Северной столицы 640 миллионов рублей. Собранные деньги регулярно отправляют на восстановление туристической инфраструктуры.