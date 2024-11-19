ЗакС Петербурга одобрил введение туристического налога с 2025 года

— Размер выплат планируется жестко привязать к стоимости проживания, но суточная ставка не может быть ниже 100 рублей. Губернатор Александр Беглов предлагает постепенно увеличивать ее от одного процента в 2025 году до трех процентов от стоимости номера без НДС в 2027 году. Причем в межсезонье выплаты должны сокращаться на половину, — пояснил спикер городского парламента Александр Бельский.