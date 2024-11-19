В каких случаях Россия может применить ядерное оружие

В документе перечислены условия, при которых ВС РФ имеют право перейти от ядерного сдерживания к применению ядерного оружия. Это достоверная информация о массовом старте баллистических ракет в сторону России и ее союзников. Применение противником оружия массового поражения (не обязательно ядерного) по территории РФ, ее союзников или российским объектам, расположенным за границей. Действия противника, способные привести к срыву ответного ядерного удара РФ (например, попытка вывести из строя компоненты Системы предупреждения о ракетном нападении). Агрессия против России и ее союзников без применения ОМП, но создающая угрозу суверенитету и территориальной целостности атакованных государств. Достоверная информация о массовом старте средств воздушного нападения: самолеты, ракеты, БПЛА, — и пересечении ими границы РФ.