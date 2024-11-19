Россия назвала ядерное оружие крайней и вынужденной мерой

Согласно документу, Россия рассматривает ядерное оружие как «средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой».
При этом страна «предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы», а также должна стараться не допустить обострения отношений между государствами, которые могут спровоцировать «военные конфликты, в том числе ядерные».
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России 19 ноября, с этого дня указ вступает в силу.
В доктрине отдельно перечислены военные опасности для России, для нейтрализации которых «осуществляется ядерное сдерживание». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, иззменения в ядерной доктрине приводят положение о ядерном сдерживании в соответствие с нынешней обстановкой.