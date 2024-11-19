Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия назвала ядерное оружие крайней и вынужденной мерой

Использование ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности страны. Об этом говорится в обновленной по указу российского президента Владимира Путина ядерной доктрине России.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, Россия рассматривает ядерное оружие как «средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой».

При этом страна «предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы», а также должна стараться не допустить обострения отношений между государствами, которые могут спровоцировать «военные конфликты, в том числе ядерные».

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России 19 ноября, с этого дня указ вступает в силу.

В доктрине отдельно перечислены военные опасности для России, для нейтрализации которых «осуществляется ядерное сдерживание». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, иззменения в ядерной доктрине приводят положение о ядерном сдерживании в соответствие с нынешней обстановкой.

Путин Владимир