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Появилось видео рукопожатия Макрона и Лаврова на G20

Появилось видео, на котором президент Франции Эмманюэль Макрон пожимает руку главе МИД России Сергею Лаврову. Это произошло на церемонии фотографирования на саммите G20 в Рио-де-Жанейро в Бразилии.

На кадрах, которые сняли с церемонии, видно, как президент Франции поднимается на трибуну, на которой в три ряда выстроились участники саммита. В один момент он подошел к Сергею Лаврову и протянул ему руку. Глава МИД России ответил на рукопожатие. После этого президент Франции и российский министр перекинулись парой фраз. Далее Макрон поздоровался с соседом Лаврова и пошел по трибуне дальше.

На церемонии фотографирования не было президента США Джо Байдена, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его итальянского коллеги Джорджи Мелони. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что лидеры западных стран неоднократно избегали общих фото с Лавровым. При этом раньше они пытались проводить «цирк», перенося церемонию на ночное время, до приезда Лаврова.

Макрон Эмманюэль
Лавров Сергей
дипломатия