Появилось видео рукопожатия Макрона и Лаврова на G20

На кадрах, которые сняли с церемонии, видно, как президент Франции поднимается на трибуну, на которой в три ряда выстроились участники саммита. В один момент он подошел к Сергею Лаврову и протянул ему руку. Глава МИД России ответил на рукопожатие. После этого президент Франции и российский министр перекинулись парой фраз. Далее Макрон поздоровался с соседом Лаврова и пошел по трибуне дальше.