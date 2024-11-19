РФ может ответить ядерным оружием на агрессию против Беларуси

Как заявил позже президент Беларуси Александр Лукашенко, первые ядерные заряды были доставлены в республику из РФ летом того же года. При этом белорусские летчики и ракетчики прошли специальную подготовку в России, чтобы получить навыки обращения со специальным видом вооружений.