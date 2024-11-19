Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ может ответить ядерным оружием на агрессию против Беларуси

МИНСК, 19 ноя — Sputnik. Глава российского государства может при необходимости информировать военно-политическое руководство других стран о готовности применить ядерное оружие, говорится в указе президента РФ Владимира Путина о госполитике в области ядерного сдерживания.

Источник: © РИА Новости

Указ официально опубликован и вступил в силу с 19 ноября. В документе перечислены условия, которые определяют возможность применения Россией ядерного оружия.

«…Агрессия против Российской Федерации и (или) Республики Беларусь как участников Союзного государства с применением обычного оружия, создающая угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности».

описано одно из условий.

Ранее сообщалось, что 25 мая 2023 года, министр обороны Беларуси Виктор Хренин и Сергей Шойгу (на тот момент министр обороны РФ) подписали документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

Как заявил позже президент Беларуси Александр Лукашенко, первые ядерные заряды были доставлены в республику из РФ летом того же года. При этом белорусские летчики и ракетчики прошли специальную подготовку в России, чтобы получить навыки обращения со специальным видом вооружений.

Речь идет о применении тактических ядерных зарядов с помощью комплексов «Искандер» и самолетов Су-25.