РФ может ответить ядерным оружием на агрессию против Беларуси

Указ официально опубликован и вступил в силу с 19 ноября. В документе перечислены условия, которые определяют возможность применения Россией ядерного оружия.
«…Агрессия против Российской Федерации и (или) Республики Беларусь как участников Союзного государства с применением обычного оружия, создающая угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности».
Ранее сообщалось, что 25 мая 2023 года, министр обороны Беларуси Виктор Хренин и Сергей Шойгу (на тот момент министр обороны РФ) подписали документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.
Как заявил позже президент Беларуси Александр Лукашенко, первые ядерные заряды были доставлены в республику из РФ летом того же года. При этом белорусские летчики и ракетчики прошли специальную подготовку в России, чтобы получить навыки обращения со специальным видом вооружений.
Речь идет о применении тактических ядерных зарядов с помощью комплексов «Искандер» и самолетов Су-25.