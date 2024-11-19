В новой ядерной доктрине перечислены военные опасности

«Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются… размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки», — говорится в документе.