«Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются… размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки», — говорится в документе.
В новой ядерной доктрине перечислены военные опасности
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Размещение на территории неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки названо основными военными опасностями для Российской Федерации, соответствующий указ президента России Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» размещен на сайте официального опубликования правовых актов.