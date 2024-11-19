Reuters: Трамп расширил поиски кандидата на пост главы Минфина США

По их информации, в минувшие выходные поиски подходящей кандидатуры на пост министра финансов США «зашли в тупик», однако теперь продолжились. Помимо владельца инвесткомпании Apollo Global Management Роуэна и экс-управляющего ФРС Уорша в список по-прежнему входят близкий к Трампу инвестор Скотт Бессент и банкир Говард Латник. Агентство отмечает, что кандидатуру Бессента поддерживают сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов), инвестор Кайл Басс и близкий к Трампу экономист Стив Мур. К сторонникам Латника в свою очередь принадлежат бизнесмен Илон Маск и Роберт Кеннеди — младший.