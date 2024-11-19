Reuters: Трамп расширил поиски кандидата на пост главы Минфина США

По их информации, в минувшие выходные поиски подходящей кандидатуры на пост министра финансов США «зашли в тупик», однако теперь продолжились. Помимо владельца инвесткомпании Apollo Global Management Роуэна и экс-управляющего ФРС Уорша в список по-прежнему входят близкий к Трампу инвестор Скотт Бессент и банкир Говард Латник. Агентство отмечает, что кандидатуру Бессента поддерживают сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов), инвестор Кайл Басс и близкий к Трампу экономист Стив Мур. К сторонникам Латника в свою очередь принадлежат бизнесмен Илон Маск и Роберт Кеннеди — младший.
Издание напоминает, что Уорш покинул Совет управляющих ФРС в 2011 году, занимает должность приглашенного научного сотрудника в Стэнфордском университете и известен своей приверженностью жестким методам борьбы с инфляцией и дефицитом в экономике. Роуэн в свою очередь возглавляет компанию, принадлежащую к числу крупнейших инвесторов в альтернативные активы, включая корпоративное кредитование и частный капитал.
Сейчас должность министра финансов США занимает Джанет Йеллен.
18 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Трамп недоволен борьбой, которая развернулась внутри его команды за пост главы министерства финансов. Отмечалось, что Трампа разочаровала внутренняя борьба между Бессентом и Латником, и его штаб приступил к поиску альтернативных вариантов. Среди потенциальных кандидатов также числятся главный торговый переговорщик США в первой администрации Трампа Роберт Лайтхайзер и сенатор-республиканец от штата Теннесси Билл Хагерти.