Помощник Блинкена подтвердил, что Байден разрешил ВСУ удары вглубь РФ

По его словам, тем самым Киев получит больше возможностей для защиты, а это, в свою очередь, подтолкнет Москву к переговорам.
«Оружие, которое президент Байден разрешил использовать Украине, даст ей больше возможностей защищаться и, надеюсь, позволит России понять, что применение силы для захвата украинской территории не увенчается успехом и, возможно, она начнет переговоры о мире или, что еще лучше, просто уйдет с украинской территории», — ответил Николс в интервью O Globo на вопрос, не станет ли решение США поводом для эскалации конфликта.
О том, что Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS дальностью действия до 300 км для ударов по Курской области, СМИ сообщили 17 ноября. Власти США эту информацию не подтвердили и не опровергли. При этом их союзники, включая Германию, сообщили, что Вашингтон предупреждал их о снятии запрета. Этот шаг расценивается Россией как «качественное повышение уровня вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт», предупреждали в Кремле. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан с этой оценкой не согласился.