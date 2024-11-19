Помощник Блинкена подтвердил, что Байден разрешил ВСУ удары вглубь РФ

О том, что Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS дальностью действия до 300 км для ударов по Курской области, СМИ сообщили 17 ноября. Власти США эту информацию не подтвердили и не опровергли. При этом их союзники, включая Германию, сообщили, что Вашингтон предупреждал их о снятии запрета. Этот шаг расценивается Россией как «качественное повышение уровня вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт», предупреждали в Кремле. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан с этой оценкой не согласился.