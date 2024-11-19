Елена Дятлова — о миссии Калининграда: он «не может быть городом праздников»

«Это та работа, которую мы делаем традиционно для города. Ёлка точно так же будет установлена к 15 декабря. Как обычно, мы устанавливаем наши объемные элементы на разворотных кольцах на Гайдара, Челнокова, Московском проспекте и Буткова, на Борзова. Будут украшены и наши городские скверы у гостиницы “Москва”, у памятника Шиллеру, у памятника Родине-матери, в сквере Энергетиков и на Профессора Баранова».