Елена Дятлова — о миссии Калининграда: он «не может быть городом праздников»

Калининград не стоит считать городом для праздников. Такое заявление во вторник, 19 ноября, сделала глава администрации города Елена Дятлова во время общения с журналистами. Комментарий главы последовал после упрёка со стороны одного из сотрудников СМИ по поводу того, что Калининград в новогодние праздники выглядит мрачно по сравнению с тем же Зеленоградском.
«Наверное, Калининград отличается от Зеленоградска по своей сути и по миссии города, — заявила она. — Зеленоградск — это праздник каждый день. Что в летний период, что в зимний. Калининград глобально не может быть городом праздников, потому что миссия у города немного другая».
При этом Елена Дятлова отметила, что в Калининграде точно так же, как и в Зеленоградске проводят подготовку к новогодним праздникам. В частности, к украшению города сотрудники уже приступили.
«Это та работа, которую мы делаем традиционно для города. Ёлка точно так же будет установлена к 15 декабря. Как обычно, мы устанавливаем наши объемные элементы на разворотных кольцах на Гайдара, Челнокова, Московском проспекте и Буткова, на Борзова. Будут украшены и наши городские скверы у гостиницы “Москва”, у памятника Шиллеру, у памятника Родине-матери, в сквере Энергетиков и на Профессора Баранова».
Ранее власти Калининграда сообщали, что не планируют устраивать массовые гуляния в новогоднюю ночь. Аналогичное решение — в связи с проведением СВО — было принято и годом ранее.