Потенциальный противник и условия применения. Обновленная ядерная доктрина РФ

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, текст должен стать предметом глубокого анализа как в стране, так и за рубежом.
ТАСС обобщил основные пункты документа.
Ядерное сдерживание
- Россия непрерывно проводит ядерное сдерживание — в мирное время, в период непосредственной угрозы и в военное время, вплоть до начала применения ядерного оружия. Речь идет о наличии в составе Вооруженных сил РФ ядерных сил и средств, способных «гарантированно нанести неприемлемый ущерб потенциальному противнику в любых условиях обстановки», а также о готовности и решимости Москвы применить такое оружие.
- Оппоненты должны понимать «неотвратимость возмездия в случае агрессии против Российской Федерации или ее союзников».
- Ядерное сдерживание проводится в отношении отдельных государств и военных союзов, которые считают Россию потенциальным противником и обладают значительным боевым потенциалом. Оно направлено и против стран, которые предоставляют территорию и ресурсы для агрессии против РФ.
- Агрессия со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства будет считаться их совместным нападением.
- Агрессия против России любого государства из военной коалиции рассматривается как агрессия всего блока.
Основные угрозы
- В списке военных опасностей, для нейтрализации которых проводится ядерное сдерживание, 10 пунктов. К ним, в частности, отнесено наличие у потенциального противника ядерного или другого оружия массового поражения, которое может быть применено против РФ.
- Также в списке наличие и развертывание оппонентами «средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных аппаратов различного базирования, оружия направленной энергии».
- Угрозой считается наращивание потенциальным противником на сопредельных с РФ территориях группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия, или соответствующей военной инфраструктуры.
- РФ считает опасностью создание и размещение потенциальным противником в космосе средств противоракетной обороны и противоспутниковой борьбы, а также ударных систем, размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки.
- Отдельной угрозой названо создание новых или расширение существующих военных союзов с приближением их военной инфраструктуры к границам РФ.
- Основаниями для ядерного сдерживания также могут быть изоляция части территории России, разрушение экологически опасных объектов, планирование и проведение крупномасштабных военных учений вблизи российских границ, неконтролируемое распространение оружия массового поражения.
Переход к применению ядерного оружия
Россия оставляет за собой право применить ЯО в ответ на агрессию против нее или союзников. Оговорено пять условий, при которых возможен ядерный удар:
1) поступление достоверной информации о старте баллистических ракет в сторону России и ее союзников;
2) применение противником ядерного или другого оружия массового поражения по территориям РФ или ее союзников, по воинским формированиям и объектам РФ за пределами ее территории;
3) воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
4) агрессия против РФ или Белоруссии как участников Союзного государства с применением обычного оружия, но с возникновением критической угрозы их суверенитету или территориальной целостности;
5) поступление достоверной информации о массированном старте самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотных, гиперзвуковых и других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.
Решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ. Он может при необходимости проинформировать военно-политическое руководство других стран или международные организации о готовности применить ядерное оружие, об уже принятом решении или о факте применения ЯО.
Другие пункты
- Гарантированное сдерживание противника относится к числу высших государственных приоритетов. Сдерживание агрессии обеспечивается всей совокупностью военной мощи России, включая ядерное оружие.
- Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер. Она направлена на поддержание ядерных сил на достаточном уровне и гарантирует защиту суверенитета, сдерживание возможной агрессии, а в случае возникновения военного конфликта — недопущение эскалации и прекращение военных действий на приемлемых для РФ условиях.
- РФ предпринимает все необходимые усилия, чтобы не допустить обострения межгосударственных отношений, чреватого военными конфликтами, в том числе ядерными.
- Предыдущая редакция ядерной доктрины РФ была утверждена в июне 2020 года. Она пришла на смену аналогичному документу, принятому за 10 лет до этого.
Комментарий Кремля
- Опубликованный текст должен стать предметом глубокого анализа как в стране, так и за рубежом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Актуализация документа, по его словам, потребовалась для приведения документа в соответствие с нынешней политической обстановкой.
- Песков напомнил, что страна «всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосотношений». Он отметил, что применение ядерного оружия рассматривается Россией исключительно в качестве крайней меры.
- По его словам, потенциальный противник должен понимать «неотвратимость возмездия» за агрессию против России и ее союзников.
- Представитель Кремля уточнил, что обновленная ядерная доктрина предполагает возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет Украиной против России.