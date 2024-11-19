Врио губернатора Дона призвал был осторожнее на фоне угрозы от ракет

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь призвал быть осторожнее на фоне угрозы от дальнобойных ракет США и европейских стран. Заявление он сделал в ходе заседания Законодательного собрания региона 19 ноября.