Врио губернатора Дона призвал был осторожнее на фоне угрозы от ракет

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь призвал быть осторожнее на фоне угрозы от дальнобойных ракет США и европейских стран. Заявление он сделал в ходе заседания Законодательного собрания региона 19 ноября.
По словам главы региона разрешение на такие удары вглубь России напрямую касается Ростова-на-Дону и объектов в донском регионе.
По словам Юрия Слюсаря, ближайшее время не будет простым.
Напомним, в ночь на 19 ноября в небе над Ростовской областью сбили несколько беспилотников.