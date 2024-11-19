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Врио губернатора Дона призвал был осторожнее на фоне угрозы от ракет

По его словам, разрешение на удары дальнобойных ракет напрямую касается Ростова-на-Дону и объектов в регионе.

Источник: Правительство Ростовской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь призвал быть осторожнее на фоне угрозы от дальнобойных ракет США и европейских стран. Заявление он сделал в ходе заседания Законодательного собрания региона 19 ноября.

По словам главы региона разрешение на такие удары вглубь России напрямую касается Ростова-на-Дону и объектов в донском регионе.

По словам Юрия Слюсаря, ближайшее время не будет простым.

Напомним, в ночь на 19 ноября в небе над Ростовской областью сбили несколько беспилотников.