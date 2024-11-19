Песков: на применение ВСУ неядерных ракет возможен ядерный ответ

Указ «Об утверждении Основ государственной политики в области ядерного сдерживания» Владимир Путин подписал 19 ноября.
Дмитрий Песков обратил внимание на то, что документ готовился заблаговременно, и обновленные основы госполитики в области ядерного сдерживания опубликованы своевременно.
В документе говорится о том, что Россия может использовать ядерное оружие в качестве ответного удара в случае применения против нее или ее союзников ядерного или других видов оружия массового поражения. Ядерный ответ также предусмотрен при агрессии против РФ и Белоруссии с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу их независимости или территориальной целостности.
Как передает ТАСС, на вопрос о том, будет ли Россия рассматривать использование неядерных западных ракет Киевом как элемент нападения неядерной страны с поддержкой ядерного государства и повлечет ли это возможность ответного ядерного удара, Песков ответил: «Да, об этом говорится».
Представитель Кремля отметил, что обновленная доктрина должна привлечь всеобщее внимание. «Очень важный текст, он должен стать объектом очень глубокого анализа как у нас в стране, так и, наверное, за рубежом», — цитирует пресс-секретаря президента «РИА Новости».
Дмитрий Песков добавил, что участие Запада в противостоянии с Украиной не окажет влияния на результат специальной военной операции. Представитель Кремля подчеркнул, что СВО будет продолжена и завершена.
Ранее западные СМИ опубликовали сообщения о том, что Киев получил одобрение от властей США на использование американских ракет дальнего действия для ударов вглубь России. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что разрешение наносить удары по территории РФ, если оно было принято, означает новый виток напряженности.