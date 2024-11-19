Песков: на применение ВСУ неядерных ракет возможен ядерный ответ

В документе говорится о том, что Россия может использовать ядерное оружие в качестве ответного удара в случае применения против нее или ее союзников ядерного или других видов оружия массового поражения. Ядерный ответ также предусмотрен при агрессии против РФ и Белоруссии с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу их независимости или территориальной целостности.