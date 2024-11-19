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Песков: на применение ВСУ неядерных ракет возможен ядерный ответ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами рассказал об обновленной российской ядерной доктрине. Документ допускает возможность ядерного ответа на использование оружия массового поражения против РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Указ «Об утверждении Основ государственной политики в области ядерного сдерживания» Владимир Путин подписал 19 ноября.

Дмитрий Песков обратил внимание на то, что документ готовился заблаговременно, и обновленные основы госполитики в области ядерного сдерживания опубликованы своевременно.

В документе говорится о том, что Россия может использовать ядерное оружие в качестве ответного удара в случае применения против нее или ее союзников ядерного или других видов оружия массового поражения. Ядерный ответ также предусмотрен при агрессии против РФ и Белоруссии с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу их независимости или территориальной целостности.

Как передает ТАСС, на вопрос о том, будет ли Россия рассматривать использование неядерных западных ракет Киевом как элемент нападения неядерной страны с поддержкой ядерного государства и повлечет ли это возможность ответного ядерного удара, Песков ответил: «Да, об этом говорится».

Представитель Кремля отметил, что обновленная доктрина должна привлечь всеобщее внимание. «Очень важный текст, он должен стать объектом очень глубокого анализа как у нас в стране, так и, наверное, за рубежом», — цитирует пресс-секретаря президента «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента сообщил, что после информации о намерении ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ, российские военные наблюдают за ситуацией, фиксируя все поступающие данные.

Дмитрий Песков добавил, что участие Запада в противостоянии с Украиной не окажет влияния на результат специальной военной операции. Представитель Кремля подчеркнул, что СВО будет продолжена и завершена.

Ранее западные СМИ опубликовали сообщения о том, что Киев получил одобрение от властей США на использование американских ракет дальнего действия для ударов вглубь России. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что разрешение наносить удары по территории РФ, если оно было принято, означает новый виток напряженности.

Песков Дмитрий