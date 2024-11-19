В феврале 2023 года Боррель пообещал, что страны ЕС поставят Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение года. Однако к началу марта 2024 года Еврокомиссия была вынуждена признать, что это обещание было выполнено менее чем наполовину. Впоследствии европейские функционеры стали формулировать свои заявления так, чтобы сложилось впечатление, что Евросоюз обещал поставить миллион снарядов до конца 2024 года. Сам Боррель в феврале заявил, что у ЕС нет «волшебной палочки», чтобы дать Украине больше снарядов. В середине марта украинские власти жаловались, что получили лишь около 400 тыс. снарядов.